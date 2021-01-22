نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تباطؤ حملة التطعيم في إيطاليا بسبب تقليص "فايزر" لإمدادات لقاحها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن مفوض الحكومة الإيطالية لحالة وباء كورونا أنه نتيجة للتقليص الذي طرأ على امدادات لقاحات فايزر- بيونتيك انخفض التطعيم بإيطاليا من 80 ألف شخص في المتوسط يوميا، إلى 28 ألفا.

وأشار مفوض الحكومة الإيطالية دومينيكو أركوري، في مؤتمر صحفي لتقييم أنشطة مكافحة الوباء واحتوائه، إلى أن "التباطؤ في حملة التطعيم الوطنية يرجع إلى ضرورة الاحتفاظ بالكميات اللازمة في المخازن لحقن الجرعة الثانية للذين تلقوا في السابق الجرعة الأولى من عقار فايزر".

ووفق السلطات الإيطالية، فإن "الشركة الأمريكية-الألمانية (فايزر- بيونتيك) تعهدت بأن إمدادات اللقاح ستعود إلى الكميات المتفق عليها بدءا من الأسبوع القادم، والتي تقدر بـ 470 ألف جرعة أسبوعيا".

وكانت إيطاليا قد أعلنت أن حملة التطعيم، أغلبها بالجرعات الأولى من اللقاح، شملت 1.2 مليون شخص.

وكانت المملكة العربية السعودية قد واجهت المشكلة ذاتها، حيث أعلنت وزارة الصحة السعودية قبل يومين عن احتمال إعادة جدولة تلقي اللقاح للمسجلين لأخذ الجرعة الأولى من لقاح "فايزر"، بسب تأخر الشركة المنتجة في توريده.