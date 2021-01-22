موعد مباراة مصر وبيلاروسيا || جدول مباريات كرة اليد الأحدث والقنوات الناقلة على نايلسات

مباراة مصر وبيلاروسيا تقام الليلة بعد انتهاء مباريات الدور الأول بتأهل 24 فريق لدور المجموعات الرئيسي وتقوم الفرق بالتنافس على كاس العالم لكرة اليد على الأرض المصرية تحت رعاية الدولة وسط اتخاذ الإجراءات الاحترازية للفرق المشاركة واللاعبين لضمان الانتهاء الآمن من البطولة، وتستضيف مصر البطولة هذا العام للنسخة 27 من البطولة بمشاركة 32 منتخب، ونعرض لكم جدول ترتيب الفرق في البطولة حتى الآن قبل لقاء الفريق المصري بالفريق البيلاروسي.

بطولة كأس العالم لكرة اليد

موعد مباراة مصر وبيلاروسيا

تقام اليوم في صالة استاد القاهرة، وقد استهلت مصر المباراة الأولى بالبطولة والتي انتهت بالفوز على فريق الاتحاد الروسي الأربعاء الماضي، وتنتهي البطولة 31 يناير وقام بالهزيمة مرة واحدة أمام فريق السويد، وتقام البطولة الليلة بإستاد القاهرة، حيث تقام البطولة في أربعة استادات رئيسية وهي : استاد القاهرة – استاد برج العرب – استاد العاصمة الإدارية الجديدة – صالة الدكتور حسن مصطفى في 6 أكتوبر وذلك في تمام الساعة السابعة مساء.

القنوات الناقلة لمباراة مصر وبيلاروسيا

نقوم قنوات أون تايم سبورت بنقل جميع مباريات كاس العالم بكرة اليد 2021 وتقوم قناة أون تايم سبورت الأولى بنقل مباراة اليوم بينما تقوم أون تايم سبورت 3 الجديدة بنقل بقية المباريات اليوم، وتكون الإحداثيات كالتالي: