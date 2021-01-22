نائبة جمهورية بالكونجرس ترفع دعوى تطالب بعزل بايدن

جدة - نرمين السيد - وحسبما أفادت قناة "روسيا اليوم" قالت جرين فى تغريدة عبر "تويتر": "لقد قدمت للتو دعوى أطلب فيها عزل الرئيس جو بايدن، وسنرى كيف ستسير الأمور". واعتبرت جرين أن "بايدن غير لائق لتولى منصب الرئاسة ولديه تاريخ طويل ومقلق بإساءة استخدامه للسلطة كنائب للرئيس باراك أوباما". كما هاجمت حفل تنصيب بايدن، قائلة: "بدا التنصيب وكأنه استيلاء دولة عسكرية لحزب واحد على 30 ألف جندى.. قيل للناس ألا يشاركوا ورفعت الأعلام لإظهار الدعم المزيف".

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