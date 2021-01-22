روسيا تعلن استعدادها للتواصل مع واشنطن لتمديد معاهدة ستارت

جدة - نرمين السيد - أعلنت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، اليوم الجمعة، عن ترحيب بلادها باعتزام الإدارة الأمريكية الجديدة تمديد معاهدة "ستارت-3" لمدة خمس سنوات، مشيرة إلى استعداد موسكو لبدء الاتصالات مع واشنطن من أجل صياغة الاتفاق.





ونقل موقع الخارجية الروسية عن زاخاروفا، قولها: "لا يسعنا إلا الترحيب بهذا الموقف. لطالما أيدت روسيا وستؤيد هذا القرار"، حسبما أفادت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية.

وأشارت زاخاروفا إلى أن "روسيا مستعدة دون تأخير لإجراء اتصالات من خلال وزارتى خارجية روسيا والولايات المتحدة من أجل وضع الترتيبات اللازمة للاتفاق بشأن تمديد معاهدة "ستارت 3" لمدة خمس سنوات فى أقرب وقت ممكن".

وتابعت زاخارفا: "من الضرورى أن نقوم بذلك فى أقرب وقت ممكن، نظرا لأن المعاهدة تنتهى فى الخامس من شهر فبراير 2021".

وفى وقت سابق، أعلن البيت الأبيض، أنه سيعرض على روسيا تمديد معاهدة "ستارت- 3" ، التى تنتهى فى الـ5 من شهر فبراير، لمدة خمس سنوات.

يذكر أن معاهدة "ستارت 3" بين روسيا والولايات المتحدة دخلت حيز التنفيذ فى 5 فبراير 2011، وتنص على أن يخفض كل جانب ترساناته النووية بحيث لا يتجاوز العدد الإجمالى للأسلحة خلال سبع سنوات وفى المستقبل 700 صاروخ باليستى عابر للقارات وصواريخ باليستية على الغواصات وقاذفات القنابل الثقيلة، بالإضافة إلى 1.550 رأسًا حربيًا و800 منصة إطلاق منتشرة وغير منتشرة.

وتبقى معاهدة الحد من الأسلحة الهجومية الإستراتيجية "ستارت-3"، المعاهدة الوحيدة بين روسيا والولايات المتحدة، لكنها تنتهى فى 5 فبراير 2021. إذا لم يتم تمديدها، فلن تكون هناك اتفاقيات فى العالم تحد من ترسانات أكبر القوى النووية.