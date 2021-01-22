أبوالغيط: دخول معاهدة حظر الأسلحة النووية حيز التنفيذ تدشين لمرحلة جديدة

جدة - نرمين السيد - رحب أحمد أبوالغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، اليوم الجمعة، بدخول معاهدة حظر الأسلحة النووية حيز التنفيذ، باعتبارها إضافة هامة لمنظومة نزع السلاح وعدم الانتشار النووى فى العالم.





وقال أبوالغيط، إن هذا التطور من شأنه أن يدشن مرحلة جديدة ويشكل حافزًا لتكثيف الجهود الدولية، لتحقيق الهدف الأسمى وهو التخلص من الأسلحة النووية بشكل نهائى ولا رجعة فيه.

وذكر مصدر مسؤول بالأمانة العامة، أن الدول العربية كانت داعمة للجهود الدولية خلال العملية التفاوضية لهذه المعاهدة، بالرغم من مقاطعة إسرائيل لهذا المسار امتدادا لسياساتها المناهضة لنزع السلاح النووى ومواقفها المعارضة للجهود الدولية الرامية لإخلاء العالم من الأسلحة النووية، لا سيما منطقة الشرق الأوسط.

وأكد المصدر أنه حان الوقت لتكثيف الجهود الدولية لإنشاء المنطقة الخالية من الأسلحة النووية فى الشرق الأوسط، والتى تتوافق تماما مع أهداف هذه المعاهدة.

فى هذا السياق، نبه المصدر إلى أن الاهتمام الدولى بزيادة انضمام الدول إلى معاهدة حظر الأسلحة النووية، لا يعنى بأى حال من الأحوال قبول الدول العربية مزيد من التسويف لتحقيق عالمية معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية فى منطقة الشرق الأوسط بسبب تعنت إسرائيل فى الانضمام إليها واخضاع منشآتها النووية لنظام الضمانات الشاملة التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية، مؤكدًا بأن هذا الأمر هو مطلب دولى وليس عربى كما يزعم البعض.

وشدد على أن معاهدة حظر الأسلحة النووية تدعم وتكمل منظومة نزع السلاح النووى وليست بديلا لها.