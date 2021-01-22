السيادة السودانى : قادرون على استعادة أراضينا ولا نسعى لحرب مع إثيوبيا

جدة - نرمين السيد - وأضاف محمد الفكى فى مقابلة، الجمعة، مع "العربية": "قادرون على حماية أرضنا واسترداد ما تبقى مع إثيوبيا، إلا أنه أكد أن بلاده لا تريد حرباً بالوكالة أو الأصالة"، قائلا "جل ما نريده هو أرضنا".

وتابع "ليس من مصلحة المنطقة وقوع حرب بين السودان وإثيوبيا"، متسائلا "لماذا تقبل إثيوبيا بترسيم الحدود مع جوبا وفق اتفاق 1902 وترفضه مع السودان؟".

وأوضح أن السلطات السودانية لا تريد استباق الأحداث فى ما يتعلق بالمناطق الحدودية المتبقية من الفشقة.

وأكد الفكى "دخلنا أراضينا سلما. لو أردنا الحرب لدخلنا الفشقة منذ اليوم الأول".

وأشار المتحدث باسم مجلس السيادة السودانى، إلى أن المخرج الوحيد فى قضية الحدود يكمن فى العودة إلى اللجان الفنية الخاصة بإظهار العلامات.