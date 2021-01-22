جرائم فساد وتاريخ مقلق.. تحرك جمهوري لعزل بايدن

أعلنت عضو الكونجرس الأمريكي، الجمهورية مارجوري تايلور جرين رفع دعوى تطالب فيها بعزل الرئيس المنتخب جو بايدن، حيث تتهمه بارتكاب جرائم فساد.

واعتبرت النائبة الجمهورية في سلسلة تغريدات أن بايدن الذي تسلم السلطة رسميا منذ يومين لا يصلح لتولي الرئاسة، كما أنه له تاريخا مقلقا يتعلق بإساءة استخدام السلطة عندما كان نائبا للرئيس الأسبق باراك أوباما.

كما انتقدت تايلور حفل تنصيب جو بايدن الذي جرى دون حضور العامة، معتبرة أن رفع الأعلام كان هدفه إظهار الدعم المزيف.

وتتهم جرين الرئيس الأمريكي بالفساد، زاعمة أنه سمح لابنه هانتر بسحب الأموال من أكبر أعداء الولايات المتحدة "روسيا والصين".

كما هاجمت بايدن قائلة "كيف تجرؤ على إجبار رجالنا ونسائنا في الحرس الوطني على النوم على الأرض في جراج للسيارات".

وتابعت "انت - جو بايدن - ونانسي بيلوسي أحضرتوهم إلى هنا ليتولى الجيش زمام الأمور وتتم معاملتهم أسوأ من الكلاب".

ومن الصعب المضي قدما في إجراءات مساءلة بايدن، نظرا لسيطرة الديمقراطيين على مجلسي النواب والشيوخ، ولن يفكروا في عزل الرئيس المنتخب على أي حال.

في وقت سابق، علق موقع "تويتر" حساب النائبة الجمهورية بسبب انتهاك سياسة الموقع، بعد نشرها سلسلة تغريدات تتحدث عن تزوير الانتخابات لصالح بايدن.