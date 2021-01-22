مجلس الشيوخ الأمريكي يوافق على ترشيح يلين لمنصب وزيرة الخزانة

وافق مجلس الشيوخ الأمريكي على ترشيح جانيت يلين في منصب وزير الخزانة، لتصبح أول امرأة تشغل المنصب. ووافقت اللجنة المالية بمجلس الشيوخ الأمريكي على تسلم جانيت يلين منصب وزيرة الخزانة الامريكية. وفي وقت سابق، صادق المجلس على ثبيت مرشحة الرئيس جو بايدن، لمنصب مديرة الاستخبارات الوطنية. وأدى جو بايدن اليمين الدستورية، السبت، ليصبح الرئيس السادس والأربعين للولايات المتحدة.

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