مستشار الأمن القومي الأمريكي: ننسق مع أوروبا لمواجهة الصين وروسيا

أكد جيك سوليفان مستشار الأمن القومي الأمريكي أن إدارة الرئيس جو بايدن ستنسق مع الحلفاء الأوروبيين في مواجهة الصين وإيران وروسيا. وأضاف سوليفان أن بلاده ستعمل عن كثب مع الأوروبيين في القضايا المشتركة، وفقا لوكالة "رويترز". قال المسؤول الأمريكي إن الولايات المتحدة تعمل مع اليابان في مواجهة الصين وكوريا الشمالية. أوضح سوليفان أن بلاده مهتمة بالتحالف مع اليابان لمواجهة التحديات المشتركة والعالمية.

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