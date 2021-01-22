احذروا القادم.. مدينة سعودية تسجل 3 درجات تحت الصفر

أكد المتحدث الرسمي للأرصاد السعودية ، حسين القحطاني، أن فصل الشتاء لا يزال في ثلثه الأول ويتبقى 60 يومًا تقريبًا على انتهائه.
كما توقع القحطاني في تصريحات متلفزة أن تشهد السعودية المزيد من موجات البرد خلال الفترة المقبلة.
وبين المتحدث الرسمي باسم ارصاد السعودية أن درجات الحرارة في مدينة الطريف بلغت 3 تحت الصفر.
واكد أن المناطق الشمالية بالمملكة هي الأكثر تسجيلًا لدرجات الحرارة المنخفضة، كونها أول المناطق المتأثرة بالموجة الباردة.
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