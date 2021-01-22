أفادت صحيفة القبس الكويتية نقلا عن مصادرها بأن سلطات الطيران المدني خاطبت شركات الطيران العاملة في مطار الكويت بضرورة تقليص عدد الركاب علي متن الرحلات القادمة الي مطار الكويت الدولي.
وذكرت الطيران المدني الكويتي في خطابها الموجه لجميع شركات الطيران بأن هذا القرار يقتصر فقط علي رحلات الوصول بحسب ماذكرت الصحيفة الكويتية.
وافاد الخطاب الموجه من الطيران المدني الي شركات الطيران بأن هذا الطلب يأتي بناء علي المتطلبات التشغيلية الجديدة الصادرة من وزارة الصحة بدولة الكويت.
ونص الخطاب علي تعديل السعة التشغيلية لرحلات الوصول إلى مطار الكويت الدولي، لتكون وصول 35 راكبًا على كل رحلة ابتداءً من 24 يناير الجاري وحتى 6 فبراير المقبل.
وفيما يتعلق يرخلات المغادرة أكد الخطاب بأنه لن يكون هناك تغيير في السعه التشغيلية لها.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بشأن الركاب.. الكويت توجه نداء عاجلا لشركات الطيران على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.