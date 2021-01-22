بشأن الركاب.. الكويت توجه نداء عاجلا لشركات الطيران

أفادت صحيفة القبس الكويتية نقلا عن مصادرها بأن سلطات الطيران المدني خاطبت شركات الطيران العاملة في مطار الكويت بضرورة تقليص عدد الركاب علي متن الرحلات القادمة الي مطار الكويت الدولي.

وذكرت الطيران المدني الكويتي في خطابها الموجه لجميع شركات الطيران بأن هذا القرار يقتصر فقط علي رحلات الوصول بحسب ماذكرت الصحيفة الكويتية.

وافاد الخطاب الموجه من الطيران المدني الي شركات الطيران بأن هذا الطلب يأتي بناء علي المتطلبات التشغيلية الجديدة الصادرة من وزارة الصحة بدولة الكويت.

ونص الخطاب علي تعديل السعة التشغيلية لرحلات الوصول إلى مطار الكويت الدولي، لتكون وصول 35 راكبًا على كل رحلة ابتداءً من 24 يناير الجاري وحتى 6 فبراير المقبل.

وفيما يتعلق يرخلات المغادرة أكد الخطاب بأنه لن يكون هناك تغيير في السعه التشغيلية لها.