مصر.. انفجار أسطوانات غاز على طريق سريع

انفجرت العشرات من أسطوانان الغاز على طريق القاهرة الإسماعيلية الصحراوي في مصر، ظهر الجمعة، إثر انقلاب سيارة نقل محملة بأكثر من 200 أسطوانة.

وأشار شهود عيان إلى أن عجلة القيادة اختلت في يد سائق سيارة النقل التي كانت تنقل أسطوانات الغاز، ثم انفجرت السيارة بعد نشوب حريق.

وتوقفت حركة السير على الطريق، وانتقلت سيارات الإطفاء والإسعاف إلى موقع الحادث، بالإضافة إلى رجال المرور لرفع آثار الحادث لمنع الزحام.

وقالت مصادر أمنية إن الحادث وقع قرب بوابة مصر الإسماعيلية.