الشيوخ الأمريكى يصادق على تعيين لويد أوستن وزيرا للدفاع

جدة - نرمين السيد - وصوتت لجنة شؤون القوات المسلحة بمجلس الشيوخ الأمريكى، أمس الخميس، لصالح إصدار الموافقة الخاصة لتسمية المرشح لمنصب وزير الدفاع لويد أوستين لهذا المنصب فى الإدارة الأمريكية الجديدة. وأعربت رئيسة مجلس النواب نانسى بيلوسى عن ثقتها بالموافقة على تعيين أوستين فى المنصب. ويعد لويد أوستين أول وزير دفاع أمريكى من أصول إفريقية.

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