الهند : نعتمد على أنفسنا بشكل كامل لتوفير لقاحات كورونا

وقال مودى، أثناء حديث مع الأطقم الطبية من دائرته الانتخابية فى مدينة فاراناسى: "اتخذنا الاستعدادات كى يصل اللقاح سريعا إلى كل ركن فى أرجاء البلاد".
ولفت إلى أنه "وفيما يتعلق بأهم احتياجات العالم اليوم، نحن نعتمد على أنفسنا تماما. ليس هذا وحسب، بل إن الهند تمد الكثير من البلدان باللقاحات".
وبدأت الهند يوم السبت الماضى برنامج تطعيم فى العالم، وتستخدم فيه لقاحين مصنعين محليا، أحدهما بترخيص من جامعة "أكسفورد" وشركة "أسترازينيكا" والآخر من إنتاج شركة "بهارات بيوتيك" بالتعاون مع المجلس الهندى للأبحاث الطبية الذى تديره الدولة.
ويبلغ تعداد سكان الهند 1.35 مليار نسمة. وقد سجلت 10.63 مليون إصابة بمرض كوفيد-19، وهو ثانى أكبر عدد على مستوى العالم بعد الولايات المتحدة. وبلغت حصيلة الوفيات فى الهند 153.032 حالة.
وقالت وزارة الصحة فى بيان إن 1.04 مليون شخص تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح حتى الساعات الأولى من اليوم الجمعة.
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