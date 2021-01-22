فيديو.. اشتباكات عنيفة بين الشرطة الإسرائيلية ومحتجين ضد قيود الإغلاق

جدة - نرمين السيد - شهدت مدينة بنى براك، اشتباكات عنيفة بين شرطة الاحتلال الإسرائيلى، ومحتجين مناهضين لإجراءات الإغلاق المفروضة للحد من تفشى فيروس كورونا، حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم".





وأعلنت الشرطة اليوم الجمعة، أن سبعة من أفرادها أصيبوا بجروح متفاوتة الخطورة خلال المواجهات التى احتدمت الليلة الماضية فى أكثر من موقع بالمدينة، مؤكدة اعتقال ستة من المشاغبين الذين خرجوا إلى الشوارع احتجاجا على إغلاق مدرسة دينية فى المدينة سبق أن استأنفت عملها فى انتهاك للقرارات الحكومية. وأفادت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" بأن الاشتباكات اندلعت بعد تعرض دورية شرطية مؤلفة من ضابطين للاعتداء على أيدى عشرات المشاغبين فى المدينة، ما أدى إلى إصابة ضابطة بجروح خفيفة وإلحاق أضرار مادية ملموسة بسيارة الشرطيين.

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