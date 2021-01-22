بعد تفجيرات بغداد الدامية.. أمير الكويت يبعث برسالة الى رئيس العراق

ارسل أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد، ببرقيتي تعزية إلى الرئيس العراقي الدكتور برهم صالح ورئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ، معبرا فيهما عن خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا التفجيرين اللذين وقعا وسط العاصمة العارقية بغداد.
وكان تفجيرات دامية وسط العاصمة العراق بغداد أسفرت عن سقوط العديد من الضحايا والمصابين.
كما استنكر أمير الكويت هذين العملين اللذين استهدفا أرواح الأبرياء الآمنين وزعزعة الأمن والاستقرار في البلد الشقيق، مؤكدا موقف دولة الكويت الرافض للإرهاب بكافة أشكاله وصوره وتأييدها لكل ما يتخذه العراق من إجراءات لمواجهة مثل هذه الأعمال الإجرامية.
كما تصرع أمير الكويت الي المولى تعالى أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ومغفرته وأن يمن على المصابين بسرعة الشفاء والعافية.
كما بعث ولي العهد الكويتي الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح والشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء ببرقيات تعزية إلى الرئيس العراقي ورئيس وزراءه مهربين عن خالص تعازيهما وصادق مواساتهما بضحايا التفجيرين.
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