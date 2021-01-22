مجلس الشيوخ يبدأ محاكمة ترامب في هذا الموعد

قال تشاك شومر زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ الأمريكي، إن لائحة الاتهام ضد الرئيس السابق دونالد ترمب، سترسل إلى مجلس الشيوخ الاثنين، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية "فرانس برس".

وأفادت وسائل إعلام أمريكية بأن مجلس النواب سلم مجلس الشيوخ الأمريكي مذكرة محاكمة الرئيس السابق ترامب.

وقال شومر إن مشرعي مجلس الشيوخ سيكون عليهم تحديد ما إذا كان ترامب حرض على التمرد، وذلك على خلفية اقتحام مجموعة من أنصاره مبنى الكابيتول في 6 يناير الجاري.

وفي وقت سابق، قالت نانسي بيلوسي رئيسة مجلس النواب إن محاكمة ترامب بتهمة التحريض على العنف ستبدأ قريبا.

ويتهم الديمقراطيون الرئيس السابق بإرسال أنصاره إلى مبنى الكونجرس وتحريضهم على اقتحامه، بينما كان المجلس يستعد للإعلان عن فوز الديمقراطي جو بايدن بالانتخابات الرئاسية.