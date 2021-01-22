ظريف يوجه رسالة عاجلة إلى بايدن بشأن الاتفاق النووي

دعا ​وزير الخارجية​ الايراني ​محمد جواد ظريف​ الرئيس الأمريكي ​جو بايدن​ لرفع غير مشروط للعقوبات المفروضة على ​إيران​.

وقال ظريف في مقال نشره بمجلة "فورين افيرز" الأمريكية، إن إدارة بايدن لديها خياراين، إما تبني السياسات الفاشلة للإدارة السابقة، ومواصلة خرق القانون الدولي، أو رفض تلك الاستراتيجية والسعي إلى السلام.

وذكر الوزير الإيراني في مقاله بايدن يمكن أن يختار طريقا أفضل من خلال إنهاء سياسات الرئيس السابق دونالد ترامب "الفاشلة"، على حد قوله، والعودة إلى الاتفاق النووي الإيراني.

ويرى ظريف أن الضغط على طهران يأتي بنتيجة عكسية، قائلا "لا تطلبوا من إيران تنفيذ مطالب جديدة".

وتعهد بالالتزام مجددا بالاتفاق النووي الإيراني، إذا عادت الإدارة الأمريكية الجديدة إلى الصفقة، لكن إذا أصرت واشنطن على انتزاع مزيد من التنازلات، فإنها ستفوت الفرصة، على حد تعبيره.

وانتقد الوزير الإيراني في مقاله فترة رئاسة ترامب، والتي أدت إلى مواجهة مباشرة بين واشنطن وطهران، وزيادة توتر العلاقات بين البلدين.