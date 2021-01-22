الخطوط السعودية توقف رحلاتها إلى هذه المدينة

أعلنت الخطوط السعودية إلغاء كل رحلاتها الجوية اليوم الجمعة من وإلى مطار مدينة نجران السعودية.

وقال الخطوط الجوية السعودية: إنه حرصًا منها على سلامة ضيوفها الكرام، فإنها تعلن إلغاء جميع رحلاتها من وإلى نجران اليوم، نظرًا لسوء الأحوال الجوية.

وكانت الخطوط الجوية السعودية، أعلنت في وقت سابق، عن استئناف الرحلات الجوية من الرياض وجدة إلى العاصمة القطرية الدوحة، ابتداء من 11 يناير الجاري.

وذكرت الخطوط السعودية أنه يتم تشغيل 7 رحلات أسبوعيًا، تشمل 4 رحلات من الرياض و3 رحلات أسبوعيا من جدة، وفقا لصحيفة "عكاظ".

وقالت إن أولى الرحلات الجوية انطلقت من الرياض إلى الدوحة يوم الاثنين 11 يناير عند الساعة 4:40 مساء بتوقيت الرياض.