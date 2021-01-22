مجلس الشيوخ الأمريكي يوافق على تعيين الجنرال لويد أوستن وزيرا للدفاع

وافق مجلس الشيوخ الأمريكي، اليوم الجمعة، على تعيين الجنرال لويد أوستن في منصب وزير الدفاع، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية "فرانس برس".

وصادق أعضاء المجلس بالأغلبية على ترشيح الجنرال لويد أوستن وزيرا للدفاع، في إدارة الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن.

ويعد لويد أوستن أول أمريكي من أصول إفريقية يتولى منصب وزير الدفاع في الولايات المتحدة.

وفي وقت سابق، قال أوستن الجنرال المتقاعد بالجيش الأمريكي إنه سيعمل على تطهير صفوف الجيش من "العنصريين والمتطرفين".