نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الرئيس اللبناني يوجه بتوفير 50 مليار ليرة تعويضًا لمتضرري انفجار بيروت في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أفاد موقع "النشرة" اللبناني، اليوم الجمعة، بأن الرئيس اللبناني، ميشال عون، وافق على منح الهيئة العليا للإغاثة مبلغ 50 مليار ليرة، لاستكمال تعويضات انفجار ميناء بيروت.

ووقّع ​عون، اليوم، المرسوم الرقم 7401 تاريخ 22 يناير 2021 الذي يقضي بإعطاء الهيئة العليا للإغاثة سلفة خزينة بقيمة 50 مليار ليرة لبنانية لاستكمال دفع تعويضات للمتضررين جراء ​انفجار مرفأ بيروت​.

وشدد عون، على ضرورة أن توزّع هذه التعويضات وفق الآلية التي وضعتها ​قيادة الجيش​ ومحافظة بيروت، واستنادا إلى جداول اسمية يعدّها الجيش وفق مبدأ الأولوية.

وطالب الرئيس عون من قائد الجيش اللبناني، جوزف عون أن يقوم المسئولون عن الأمر بالإسراع في توزيع هذه التعويضات وفق الأولويّة المحددة.