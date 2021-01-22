وصفة البيتزا السائلة الطريقة الأسهل والأسرع والألذ لتحضير البيتزا في المنزل

تعد وصفة البيتزا السائلة من أسهل وأشهى الوصفات لتحضير البيتزا فقد أصبحت البيتزا هي الأكلة الأشهر والأكثر طلباً بين الناس وخاصة الشباب كما تم افتتاح العديد منن المطاعم المخصصة لتحضيرها فقط لذلك بدلاً من أن يشتريها أولادك من المطاعم بمبالغ كبيرة يمكنك تحضيرها بتلك الطريقة دون أن تأخذ منك أى وقت أو تتطلب جهد كبير فتابعينا لتعرفي الوصفة. وصفة البيتزا السائلة المقادير اللازمة لتحضير البيتزا: كوبان من الدقيق.

كوب وربع من الماء الدافئ.

كوب إلا ربع من الزيت.

بيضة واحدة كبيرة.

ثبلث ملاعق كبيرة من اللبن البودرة.

ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.

ملعقة صغيرة من السكر الأبيض.

رشة من الملح.

ملعقة صغيرة من بيكنج بودر. وصفة البيتزا السائلة المقادير اللازمة لتحضير البيتزا: مقداير الحشو: كوبان من الجبنة الموتزاريلا المبشور.

كوبان من السوسيس المقطع إلى شرائح.

كوب من حلقات الزيتون الأسود.

حلقات من الفلفل الألوان متوسطة الحجم.

ثلاث أكواب من عصير الطماطم الفريش.

بصلة مفرومة متوسطة الحجم.

ملعقة كبيرة من الريحان المجفف.

ملعقة كبيرة من زيت الذرة.

رشة من الملح والفلفل الأسود حسب الحاجة. خطوات تحضير وصفة البيتزا السائلة: قومي بتحضير صلصة البيتوا عن طريق تسخين الزيت في طاسة على النار. احرصي على ان تكون الطاسة لا تلتصق مثل الجرانيت او التيفال. أضيفي البصل المفروم وقلبيه من حين لآخر حتى يبدأ بالذبول. أضيفي عصير الطماطم وقلبي. تبلي الصلصة بالملح والفلفل والريحان المفروم وقلبي. اتركي الصلصة على النار لمدة ثلث ساعة حتى تتكاثف ويصبح قوامها أكثر سماكة. حضري العجينة عن طريق نخل الدقيق في وعاء عميق. أضيفي رشة من الملح والسكر وقلبي. أضيفي الخميرة والبيكينج بورد وقلبي. أضيفي اللبن البودروالبيضة وقلبي. أضيفي الزيت واخلطي جيداً. أضيفي الماء الدافئ بالتدريج ليصبح لديك قوام سائل للبيتزا. غطي الطبق بورق استرتش واتركيها لنصف ساعة في مكان دافئ لترتاح وتتخمر. أحضري صينية الخبز ثم غلفيها من الداخل بالزيت أو السمن. اسكبي خليط البيتزا في الصينية وقومي بتوزيعها جيداً بالملعقة. حاولي توزيع طبقة من الصلصة على العجين باستخدام ملعقة مغلفة بالزيت. أضيفي قطع السوسيس والفلفل الألوان والزيتون ووزعيهم على وجه البيتزا. أضيفي الجبنة على الوجه لتغطي الحشو. يمكنك إضافة أى حشو تريدين مثل اللحم المفروم أو قطع الدجاج أو حتى الجمبري الشهي. أدخلي الصينية الفرن الساخن لمدة ثلث ساعة أو نصف ساعة حتى تنضج البيتزا. حمري البيتزا من أعلى حتى تذوب الجبنة ثم اخرجيها من الفرن. قطعي البيتزا وقدميها ساخنة مع الكاتشب والعصير. خطوات تحضير وصفة البيتزا السائلة:

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