الخطوات الصحيحة لحل الواجبات عبر منصة مدرستي، الخطوات الصحيحة لحل الواجبات المدرسية من خلال منصة مدرستي والتي يبحث عنها كافة الطلبة والطالبات بالتحديد مع بداية الفصل الدراسي الثاني للعام 2021، حيث تتم المنظومة التعليمية خلال هذا العام الدراسي في المملكة السعودية الكترونيا وعن بعد وذلك ضمن إجراءات الدولة الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا

وتقليل خطر الإصابات بين صفوف الطلاب والطلبة والقائمين على العملية التعليمية بشكل كامل، وقد انطلق الفصل الدراسي الثاني بالمملكة بداية هذا الأسبوع ويسعى كافة الطلاب لإثبات حضورهم والتزامهم والقيام بواجباتهم أولا بأول، والتعرف على الخطوات السليمة لحل الواجبات المدرسية على المنصة تابع القراءة.

خطوات حل الواجبات المدرسية

تعد منصة مدرستي أحد المنصات الالكترونية التي قامت وزارة التعليم السعودية بالتعاون مع وزارة الصحة بتدشينها العام الدراسي الحالي لتكون بمثابة محاكاة الواقع الافتراضي الدراسي، وتمكنت المنصة من إثبات جدارتها بخصوص هذا الأمر، كون الطالب من خلالها يقوم بحضور الطابور المدرسي ومتابعة كافة الحصص الدراسية اليومية مع معلم المادة كون لكل مادة سجل حضور وغياب، أما عن الواجبات الدراسية والتي يقوم المعلم برفعها بعد نهاية الحصة المدرسية لتكون واجب خاص بالطالب يقوم بحله وارساله للمراجعة والتصحيح.

يقوم الطالب بتسجيل الدخول على المنصة من حسابه الخاص، من القائمة اختيار مدرستي وبعدها اختيار ايقونة الواجبات، يقوم الطالب باختيار الواجبات المنشورة والتي يكون الطالب مطالبا بحلها، كذلك يمكن الدخول لحل الواجبات الخاصة بالجدول المدرسي والواجبات الإضافية خارج الجدول الدراسي والتي تعمل على تنمية المهارات بشكل أكبر، بعد حل الواجبات يقوم الطالب بالضغط على ارسال.

حل الواجبات المدرسية إلكترونيا

بعد تسجيل الدخول يقوم الطالب باختيار المادة الدراسية الراغب في حل الواجب الخاص بها، حيث يتم الحل على نفس الصفحة بشكل الكترونيا، بعدها يقوم الطالب بإرسال الإجابات للمراجعة، كما يمكن للطالب تحميل الملفات ورفعها بعد ذلك على الموقع مرة اخرى.