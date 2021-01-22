مواصفات وسعر تليفزيون “Honor Smart Screen X1 75 هونور سمارت سكريم اكس 1 75 ، والذي ينتمي إلى شركة هونور الصينية ذات العلامة التجارية التي تعرف حاليا على مستوى العالم، وتعد شركة هونور من أحدث الشركات التي دخلت مجال التقنية والتكنولوجيا حيث يرجع تاريخ تأسيسها إلى عام 2013 ومقرها شنغهاي في الصين، وتمكنت الشركة خلال السنوات القليلة الماضية من تحقيق سيطرتها في السوق التكنولوجي كما هو معروف من قبل المارد الصيني ليس فقط في مجال الشاشات فقط بل أيضا الهواتف النقالة الذكية والحاسب المحمول والأجهزة اللوحية إلى آخره.

تليفزيون “Honor Smart Screen X1 75

منذ ساعات قليلة أعلنت شركة هونور الصينية عن طرح اخر منتجاتها وهو تليفزيون هونور سمارت سكرين الذكي والذي يعد أكبر طراز قامت الشركة بإنتاجها حتى هذا الوقت، ومن الجدير بالذكر ان الشركة قد أعلنت العام الماضي عن البدء في إنتاجه، ووفقا للموقع التقنية انه من المقرر ان يكون التليفزيون على عدة مقاسات الشاشة هي 60 بوصة و 55 بوصة و 50 بوصة، ويأتي التصميم الجديد ب 70 بوصة.

ويتوافر التليفزيون بمواصفات شاشة كيه 4 و 75 بوصة 60 تردد ونسبة حجم الشاشة للجسم تعادل 94%، والوانه 92%.

كما يعمل التليفزيون من خلال خاصية معالج النواة مزودة بقلبين Cortex-A73و

Cortex-A53″ وأيضا مزودة بمعالج الرسومات

”Mali-G51 رباعي النواة

مواصفات وأسعار “Honor Smart Screen X1 75

كما أنه يمكن اقتران الجهاز بشرائح للذاكرة سعتها 2 جيجا و16 جيجا للتخزين، إلا أن النظام المتوفر بالوقت الحالي هو 8 جيجا فقط، كما يحتوي التلفاز على 3 مخارج يو اس بي واتش دي ام اي، إيثرنت، و3 مداخل للادخال أيضا، و4 مكبرات للصوت، ومن المقرر أن يتم عرض الجهاز بسعر 5499 ين ياباني أي ما يوازي 849 دولار وذلك لفترة محدودة بمناسبة الإنتاج، إلا أن سعره الأصلي هو 6000 ين ياباني أي ما يوازي 927 دولار.