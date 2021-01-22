طريقة تحميل الكتب المدرسية 2021 بالمملكة وموعد استلامها، قد أوضحت وزارة التعليم بالمملكة السعودية عن خطوات تسليم الكتب المدرسية في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها المملكة والعالم كله، وذلك مع بداية الفصل الدراسي الثاني من العام الجديد 2021 في جميع المدارس بالمملكة السعودية

حيث أوضحت وزارة التعليم أنه سوف يتم الاعتماد بشكل رسمي على نظام التعليم الإلكتروني مع بداية الفصل الدراسي الثاني بالمملكة، وسوف يتم استخدام الكتب المدرسية التي يتم تحميلها من خلال المنصات الإلكترونية التي قامت بتوفير منها وزارة التعليم بالمملكة للحفاظ على صحة الطلاب والمعلمين والعاملين في المنظومة التعليمية.

تحميل الكتب المدرسية 2021

حيث أوضحت الوزارة التعليم أنه سوف يتم استكمال التعليم عبر الانترنت لحين انتهاء الأسبوع العاشر من الترم الثاني، وذلك بالتعاون مع وزارة الصحة بالمملكة مع الجهات المعنية حتى يتم عودة الدراسة النظام التقليدي من خلال السطور القادمة على خطوات تحميل الكتب الإلكترونية عبر منصة مدرستي الإلكترونية.

طريقة تحميل الكتب المدرسية الإلكترونية

يمكنكم تحميل الكتب المدرسية عبر الانترنت من خلال منصة مدرستي من خلال اتباع خطوات المحددة وهي كالآتي:

في الخطوة الأولى يتم تسجيل الدخول إلى منصة مدرستي الإلكترونية بعد ذلك يتم تسجيل الدخول والضغط على الكتب والبحوث ثم الضغط على المقررات الدراسية والضغط على إيقونة كل كتاب الذي تريد تحميله.

تحميل الكتب الإلكترونية عبر بوابة عين

في الخطوة الأولى يتم تسجيل الدخول إلى بوابة التعليم الوطني عبر الانترنت ثم الضغط على المرحلة الدراسية والضغط على الكتب المدرسية بعد ذلك، تكون تسجيل الدخول وتحديد الصف الدراسى الفصل الدراسي الخاص بالطالب أو الطالبة ثم بعد ذلك تقوم بتحديد المادة التي تريد أن تحملها والضغط على إيقونة التحميل.