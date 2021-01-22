الاستعلام عن صندوق التنمية العقارية برقم الهوية بالخطوات وشروط الحصول على القرض

اقترب موعد صرف دعم صندوق التنمية العقارية حيث تزداد عمليات البحث من قبل الأشخاص المستفيدين، حيث تعد صندوق التنمية العقارية من أهم المؤسسات في المملكة العربية السعودية، فهي تقدم العديد من الخدمات الإلكترونية التي يمكن للمواطنين الاستفادة من خلالها بالإضافة إلى الأشخاص المقيمين داخل المملكة، ومن خلال هذا المقال نعرض لكافة متابعينا كيفية الاستعلام عن دعم صندوق التنمية العقارية برقم الهوية، وشروط الحصول على دعم صندوق التنمية العقارية.

الاستعلام عن صندوق التنمية العقارية برقم الهوية:

يتم الاستعلام عن دعم وإيداع صندوق التنمية العقارية من خلال رقم الهوية عبر الدخول على الرابط الرسمي صندوق التنمية العقارية، حيث يقدم من خلاله عدداً من الخدمات الإلكترونية التي تسهل على الشخص المستفيد الاستفادة من دعم الصندوق، علماً بأن صندوق التنمية العقارية له عدداً من الفروع في مختلف المدن في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية، ومن خلال هذا المقال نعرض خطوات الاستعلام عن صندوق التنمية العقارية.

الدخول على الرابط الرسمي صندوق التنمية العقارية

الاستعلام عن المستفيدين

كتابة رقم الهوية

الضغط على أيقونة على أيقونة عرض

خطوات الاستعلام عن دعم صندوق التنمية العقارية:مشروع الربط مع التطبيقات العقارية:

تعد هذه الفكرة من أهم الأفكار التي يسعى إليها الصندوق في هذه الأيام نظراً إلى تحول التطور كله إلى التحول الرقمي، حيث تهدف هذه الوسيلة إلى ربط المنصات العقارية التي تقدم خدمات مختلفة يستفاد منها الشخص، وهذه التطبيقات لتحسين تجربة الأهالي المستفيدة للحصول على السكن الملائم وفقاً لحاجته والتفاصيل المطلوبة.

شروط نظام الرهن العقاري الجديد:

أوضح صندوق التنمية العقارية من خلال صفحته الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” عن ضرورة توافر شروط نظام الرهن العقاري الجديد 1442، حيث يهدف هذا النظام إلى رفع مستوى الائتمان وتنسيق العلاقة بين الممول و الشخص المستفيد، ومن خلال موقعنا ثقفني نعرض شروط الرهن العقاري الجديد:

أن يكون الشخص المتقدم سعودي الجنسية أن يتراوح عمر المتقدم بين 18 – 60 عاماً اعتماد الشركة أو المؤسسة التي يعمل بها المتقدم لدى البنوك لا يقل راتب المتقدم الشهري عن 3 آلاف ريال سعودي. أن يكون مدة عمل المتقدم الحالي بحد أدنى 6 أشهر

ومن الجدير بالذكر أن الصندوق أشار إلى أنه في حالة أن الشخص المستفيد تم رهن البيت الخاص به ضرورة القيام بفك الرهن من خلال الدخول على أيقونة تقديم طلب فك الرهن.