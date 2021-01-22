الزكاة والدخل»:4 ديسمبر ستكون الفوترة الإلكترونية إلزامية.. وتوضح المتطلبات

قام المتحدث الرسمي للهيئة العامة للزكاة والدخل بالإعلان اليوم الثلاثاء أن جميع الأشخاص الذي يخضعون لضريبة القيمة المضافة يجب عليهم الإلتزام بالفوترة الإلكترونية وأعلن أيضا أنها سوف تكون إلزامية، كشف الحربي خلال أحد اللقاءات الصحفية لقناة الإخبارية أن الفوترة الإلكترونية يجب لإتمام هذه الخدمة عدد من الشروط والمتطلبات وهو أن تكون المنشأة لديها نظام إلكتروني متصل بشبكة الانترنت ويب أن يكون مفعل، يجب أن يتضمن النظام الإلكتروني على الإشتراطات والإلتزامات التي تخص أمن البيانات والأمن السيبراني التابع للمملكة العربية السعودية.

إلزام الجميع بالفوترة الإلكترونية في المملكة العربية السعودية

كشف المتحدث الرسمي أيضا أنه يجب الإلتزام بالمصداقية والأمانة الخاصة بهذا النظام حيث يجب أن يكون النظام الإلكتروني غير قابل للتلاعب فيه أو إختراقة كما يشترط أن يكون هناك أجهزة وأدوات للكشف عن أي تلاعب يحدث في النظام وأضاف الحربي أن هذا الشرط يعتبر شرطا ومطلبا رئيسياً بالإضافة إلى إمكانية إرتباط هذا النظام مع الأنظمة الخارجية الأخرى بالإعتماد على واجهة البرمجة الخاصة بالتطبيقات، شدد الحربي على ضرورة خضوع جميع الأشخاص أو المؤسسات أو الشركات الملتزمين بضريبة القيمة المضافة إلى نظام الفوترة الالكترونية التي أعلنت عنه الهيئة العامة للزكاة، أضاف أيضا أن الشخص الغير خاضع لضريبة القيمة المضافة لديه الصلاحية أيضا أن يصدر الفاتورة الإلكترونية بشرط أن يكون بالنيابة عن شخص خاضع للضريبة.

إستثناء المقيمين خارج السعودية من الفوترة الإلكترونية

تحدث الحربي أيضا عن الأشخاص المتواجدين خارج السعودية، حيث أشار أنهم مستثنون من إصدار الفاتورة الإلكترونية، أشار أيضا أن الأشخاص الذي يقومون بإتمام خدماتهم وتعاملاتهم الإلكترونية من الخارج او يقومون بإتمام أية نشاطات ومقيمين بالفعل في المملكة العربية السعودية، لكنهم غير خاضعين لضريبة القيمة المضافة فإنهم يستثنوا من إلزامية إصدار الفاتورة الإلكترونية واضاف أيضا أنه يجب إصدار الفاتورة في أسرع وقت وسوف تعلن الهيئة عن الخطوات المطلوية.