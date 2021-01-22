جونسون : هناك أدلة تربط بين كورونا المتحور وارتفاع عدد الوفيات

جدة - نرمين السيد - قال رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون، مساء اليوم الجمعة، إن هناك أدلة تربط بين فيروس كورونا المتحور وارتفاع عدد الوفيات.



جدة - نرمين السيد - قال رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون، مساء اليوم الجمعة، إن هناك أدلة تربط بين فيروس كورونا المتحور وارتفاع عدد الوفيات. وحسبما أفادت قناة "العربية" أوضح جونسون أن وزارة الصحة البريطانية تواجه ضغوطا كثيرة بسبب تفشى فيروس كورونا.

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