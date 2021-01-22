بريطانيا تسجل أكثر من 1.400 وفاة و40 ألف إصابة جديدة بكورونا

جدة - نرمين السيد - وأشارت البيانات الحكومية إلى تسجيل 40.261 إصابة جديدة بالفيروس فى الـ24 ساعة الأخيرة، صعودا من 37.892 إصابة سجلت فى اليوم السابق، بحسب قناة "روسيا اليوم".

وتعتبر بريطانيا الدولة الـ5 عالميا من حيث عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا المستجد وكذلك الـ5 من حيث حصيلة ضحايا الجائحة.

ورصدت البلاد فى الأسابيع الأخيرة انتشارا متسارعا للمرض، وفى 14 ديسمبر أعلن وزير الصحة البريطاني، مات هانكوك، أن العلماء اكتشفوا سلالة جديدة من فيروس كورونا، فيما ذكر رئيس الوزراء، بوريس جونسون، أنها قد تكون أكثر عدوى بنسبة 70%.

ومع ذلك أطلقت سلطات المملكة المتحدة يوم 8 ديسمبر حملة تطعيم جماعى ضد عدوى فيروس كورونا بلقاح تطوره شركتا "فايزر" الأمريكية و"بيونتيك" الألمانية، ليتم لاحقا المصادقة على مصل صممته شركة "موديرنا" الأمريكية.