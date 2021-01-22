بدء اجتماع ليبى فى بوزنيقة حول تقاسم السلطة

جدة - نرمين السيد - بدأ وفدا مجلسى النواب والدولة الليبيين، مساء اليوم الجمعة، جولة جديدة من الحوار الليبى - الليبى فى مدينة بوزنيقة المغربية، حول تقاسم السلطة تهدف للتوصل لاتفاق بشأن تعيين قادة جدد لمؤسسات سيادية.





وحسبما أفادت قناة "العربية - الحدث" قال مصدر فى وزارة الخارجية المغربية، إن الاجتماع التشاورى الرابع فى بوزنيقة بين مجلس النواب ومجلس الدولة الأعلى الليبيين، سيتم خلاله "استكمال مناقشة اختيار المرشحين لتولى المناصب العليا فى المؤسسات السيادية". كما توقع استمرار الاجتماعات حتى الأحد، مشيرا إلى أن المغرب يأمل فى أن يتمكن الفرقاء الليبيون من وضع حد للتنافس على هذه المؤسسات و"تعيين شاغلى الوظائف السيادية قبل انتهاء المهلة التى حددتها بعثة الأمم المتحدة"، وهى 60 يوما من بدء المرحلة التمهيدية للانتخابات المقررة نهاية العام الجارى وتضمنتها خارطة طريق للحل الشامل جرى التوافق عليها فى تونس.

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