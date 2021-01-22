انفجار عبوتين ناسفتين فى ريف درعا بسوريا وإصابة 3 مدنيين

جدة - نرمين السيد - أفادت قناة "روسيا اليوم"، مساء اليوم الجمعة، بإصابة 3 مدنيين بجروح متفاوتة إثر انفجار عبوتين ناسفتين زرعتهما المجموعات الإرهابية على الأطراف الغربية لمدينة جاسم بريف درعا الشمالى الغربى.





وتمكنت الجهات المختصة من تفكيك عبوة ثالثة بالقرب من مكان الانفجار، وتم إسعاف المصابين إلى مشفى مدينة الصنمين. يذكر أنه قتل طفلان وجرح 10 آخرون الأسبوع الماضى، بانفجار لغم أرضى من مخلفات الحرب فى مدينة الشيخ مسكين بدرعا جنوب سوريا.

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