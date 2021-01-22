قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إن هناك بعض الأدلة تؤكد أن السلالة الجديدة لفيروس كورونا في بلاده "أكثر فتكا"، لكنه قال إن اللقاحات تظل فعالة.
وأضاف جونسون في مؤتمر صحفي أن هناك أدلة على أن السلالة الجديدة تؤثر على ارتفاع نسبة الوفيات بين مصابي كورونا، وفقا لصحيفة "اندبندنت" البريطانية.
من جانبه، حذر وزير الصحة البريطاني مات هانكوك من أن تفشي سلالة كورونا المتحورة المكتشفة في جنوب إفريقيا، بشكل واسع في المملكة المتحدة، يمكن أن يفسد حملة التطعيم في بريطانيا ويعيد البلاد إلى المربع الأول.
وفي منتصف ديسمبر، أعلنت بريطانيا رصد سلالة جديدة من فيروس كورونا أكثر عدوى بنسبة قد تصل إلى 70%.
وسجلت السلطات الصحية في بريطانيا 1401 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" خلال آخر 24 ساعة، مقابل 1290 وفاة في اليوم السابق.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر رئيس الوزراء البريطاني يحذر: سلالة كورونا الجديدة أكثر فتكا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.