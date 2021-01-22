قفزة بوفيات فيروس كورونا في بريطانيا

سجلت السلطات الصحية في بريطانيا 1401 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" خلال آخر 24 ساعة.

وكانت بريطانيا سجلت 1290 وفاة بفيروس كورونا يوم أمس الخميس، حيث تعد الدولة الخامسة عالميا من حيث حصيلة الوفيات.

فيما سجلت وزارة الصحة 40261 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال اليوم الأخير، مقابل 37892 إصابة سجلت في اليوم السابق.

يأتي ذلك في وقت تنتشر فيه سلالة جديدة من فيروس كورونا في بريطانيا، يعتقد العلماء أنها قد تكون أكثر عدوى.