خلال 24 ساعة.. لبنان يسجل 3220 إصابة جديدة بـ كورونا و57 وفاة

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن تسجيل 3220 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الاربع والعشرين ساعة الماضية من بينهم 3208 محلية و12 وافدة.
وأفادت الصحة اللبنانية في بيان لها اليوم عن وضع فيروس كورونا المستجد في البلاد بأن إجمالي الإصابات في البلاد منذ بداية الجائحة وحتي الآن ارتفعت إلى 272411.
كما بينت الصحة اللبنانية أن الساعات الماضية شهدت وفاة 57 حالة جديدة بكورونا ليرتفع إجمالي الوفيات بالبلاد منذ بداية الأزمة إلى 2218.
فيما أجرت الوزارة اللبنانية 20134 فحصا مخبريا خلال الساعات الماضية، بجانب رصدها 2336 حالة تعافي خلال الساعات الماضية ليرتفع إجمالي حالات الشفاء إلي 161007 حالات.
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