أسعار فحص كورونا في السعودية 1442| قائمة رسمية من حماية المستهلك

دائمًا ما تقف جمعية حماية المستهلك مع المواطنين في المملكة العربية السعودية، إذ حدّدت أسعار فحص كورونا المستجد “كوفيد-19”، وإصدار شهادات السفر بالمملكة، في قائمة رسمية، ليسترشد بها المواطنون والمقيمون قبل التوجه إلى أي مركز طبي أو مستشفى لإجراء مسحة بهدف الكشف عن الإصابة بالفيروس التاجي من عدمها، إذ تبدأ الأسعار من 400 ريال سعودي، وهو مبلغ متواضع مقارنة بالأسعار التي كانت متداولة في بداية ظهور الأزمة، واشتكى منها كثير من المواطنين والمقيمين.

أسعار فحص كورونا في السعودية 1442

وأفادت الجمعية في تغريدة عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، إنها جمعت أسعار فحص فيروس كورونا المستجد وإصدار شهادات السفر في عدد من المنشآت الصحية الخاصة بعدة مدن في المملكة، إذ جاءت على النحو الآتي:

أقل سعر هو 450 ريالا سعوديا في فرع شركة مختبر الفارابي. يلي ذلك أسعار متوسطة بنحو 600 ريال في شركة نورة للخدمات الطبية، ومستشفى الحياة الوطني. في مستشفى ومركز الدارة الطبي، يوجد بسعر 1065 ريالا سعوديا وهو أعلى سعر. أشارت جمعية حماية المستهلك إلى أنه في حال ملاحظة اختلاف الأسعار، يمكن التواصل مع وزارة الصحة عبر الرقم 937 .

إن وزارة الصحة السعودية، كانت قد اعتمدت من فترة لقاح “فايزر” للتطعيم ضد كورونا.

ثم اعتمدت الوزارة لقاحين آخرين ليرتفع عدد اللقاحات المعتمدة في المملكة إلى ثلاثة، اثنان منها أمريكي.

اللقاحات المعتمدة الثلاثة هي لقاح شركتي “فايزر” الأمريكية و”بيونتيك” الألمانية، ولقاح شركة “أسترازينيكا” البريطانية السويدية، ولقاح شركة “موديرنا” الأمريكية.

فيما تخطط الوزارة للوصول إلى 80% من المناعة المجتمعية.

أعلنت الوزارة عن إعادة جدولة تلقي اللقاح للمسجلين لأخذ الجرعة الأولى من لقاح “فايزر”، لأسباب خارجة عن إرادتها.

أكدت مواصلتها تنفيذ الحملة الوطنية للتطعيم والتوسع في تدشين المزيد من مراكز اللقاح في جميع المناطق للحفاظ على صحة الجميع.

في النهاية فإن هناك إقبالا واسعًا على التسجيل عبر تطبيق “صحتي” لتلقي اللقاح في المملكة، إذ وصل عدد المسجلين إلى أكثر من مليوني شخص، في أول شهر.

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اعتماد لقاحين للتطعيم ضد “كوفيد -19” وإعادة جدولة