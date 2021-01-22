قرض شخصي 100 ألف ريال بدون كفيل بإجراءات ميسرة وموافقة فورية

إليك تمويلك الشخصي الذي تبحث عنه بدون كفيل لكي تقوم بسداد الديون المتراكمة عليك أو شراء منزل أو سيارة أو تسديد مصاريف المدارس والجامعات، فهناك الكثير من البنوك والشركات التي تقدم حلول تمويلية ميسرة وفورية لتلبية احتياجاتك بدون قلق أو خوف من الأقساط، فأنها أقساط ميسرة تحسب عن طريق الدخل الشهري لك ويمكنك الحصول على التمويل لمن يعمل في القطاع الحكومي أوو شبه الحكومي.

هناك شركة الأمثل والتي تعد من أهم الشركات الموثوقة من مؤسسة النقد العربي السعودي والتي توفر تمويلات متعددة كتمويل سيارة، تمويل شخصي تورق الذي يقدم لك مبلغ مالي يتيح لك شراء ما تريد أو استخدام مبلغ التمويل في تحقيق أحلامك.

هناك عدة مميزات في حصولك على التمويل من شركة الأمثل أهمها، أنه متوافق مع الشريعة الإسلامية، وبدون تحويل راتب، وبدون كفيل، وتحصل على القرض سريعا بإجراءات ميسرة وسهلة ولكي تحصل على التمويل قم بتقديم الأوراق والمستندات المطلوبة من الشركة، في بادئ الأمر يجب أن تقوم بتعبئة نموذج طلب التمويل، تقديم صورة من الهوية الوطنية سارية المفعول، كشف حساب بنكي لأخر ثلاثة أشهر، و إثبات العنوان و السكن هل إيجار أو ملك، وهناك أيضا متطلبات إضافية تلبها الشركة في حالة حصولك على التمويل.

مبلغ التمويل من شركة الأمثل من 50 ألف ريال وحتى 100 ألف ريال بدون كفيل وبدون تحويل راتب، وفترة سداد 24 شهرا، بقسط شهري بسيط، وهناك رقم شركة الأمثل 8003015555 للتواصل مع العملاء وتحقيق خدمة أفضل وسهلة ويسيرة، أو إرسال الشكاوى والاقتراحات عبر البريد الإلكتروني الخاص بالشركة لعناية جيدة بالعملاء.

على صعيد أخر هناك شركات تقدم تمويلات متعددة منها شركة اليسر والتي تقوم بتقديم تمويل سيارة مستعملة أو جديدة بمبلغ تمويلي يبدأ من 50 ألف ريال وحتى 750 ألف ريال حسب مبلغ السيارة المختارة، ومبلغ التقسيط الشهري لا يتعدى 1000 ريال، ولكن هناك عدة شروط للحصول على قرض بمبلغ 750 ألف ريال على فترة سداد خمس سنوات من شركة اليسر، وعند استيفائك جميع الشروط قم بتقديم الأوراق المطلوبة المعلن عنها وفق بعض الضوابط والمعايير على الشريعة الإسلامية.

احصل على قرض للمتقاعدين بمبلغ قد يصل إلى مليون ريال ويبدأ من 50 ألف ريال حسب احتياج كل فرد، والتمويل متاح للسعوديين والمقيمين، رابط طلب قرض للمتقاعدين بدون كفيل كما يمكنك الحصول على إعادة التمويل مرة أخرى ولكن بعد سداد 20 في المائة من قيمة القرض الأول والذي يصل فترة سداده 5 سنوات وفق بعض الضوابط والشروط.