خطوة بخطوة تحميل لعبة فورت نايت على جميع الأجهزة مجانا 100%

طرق تحميل لعبة فورت نايت تم تصميم Fortnite بواسطة Epic Games في حفل توزيع جوائز Spike Video Game في عام 2011، ولم تكن الفكرة سوى ثلاثة أسابيع، إذا كنت من متابعي Epic، فستجد بعضًا من أذكى الأشخاص في صناعة الألعاب بما في ذلك الرئيس التنفيذي تيم سويني.

تنزيل لعبة فورت نايت

الهدف من لعبة Fortnite Battle Royale هو أن تكون آخر شخص يمكنه النجاة من معركة تضم 99 لاعبًا آخر وعندما تبدأ اللعبة، سيجد اللاعبون أنفسهم في مكان ما على جزيرة ضخمة بمظلة مجنحة من سقطت السماء وطُلب منه العثور على أسلحة وذخيرة من أجل حماية أنفسهم وقتل اللاعبين الآخرين، يقوم اللاعبون الآخرون بتقليص الخريطة كل دقيقتين مما يجبر اللاعبين على الالتقاء في جزء معين من الخريطة، وتصبح الخريطة صغيرة جدًا في نهاية اللعبة بحيث لا يوجد مكان للاختباء.

لعبة فورت نايت

في بداية لعبة فورت نايت سيحمل كل لاعب فأسًا، يمكنهم استخدام الفأس لتدمير أو تحلل أي شيء في اللعبة إلى مواد أولية، ثم استخدام هذه المواد لإنشاء الجدران والسلالم والأبواب والعديد من الأشياء الأخرى التي يمكن وضعها في الهدف الهيكل أمام نيران العدو، هذه استراتيجية مهمة للعديد من اللاعبين.

مميزات فورت نايت

وحازت اللعبة على إعجاب الملايين بسبب ألعاب Fortnite مجانية ويمكن استخدامها على العديد من أجهزة PS4 و PC و Xbox One و Nintendo Switch و IOS و Mac وبعض أجهزة Android، ويمكنك الدخول على الرابط التالي لتحميل لعبة فورت نايت بكل سهولة.