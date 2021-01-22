عبيدات : 30 ألف شخص تلقوا لقاحا مضادا لكورونا

دوت الخليج :- قال وزير الصحة الدكتور نذير عبيدات إن 30 ألف شخص تلقوا لقاحا مضادا للفيروس منذ بدء برنامج التطعيم الوطني في الأردن. وبدأت وزارة الصحة، في 13 كانون الثاني/يناير 2021 بتنفيذ حملة برنامجها الوطني للتطعيم ضد فيروس كورونا المستجد، بعد وصول أولى كميات لقاح "سينوفارم" (الصيني الإماراتي) ولقاح "فايزر -بيونتيك" إلى الأردن.

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