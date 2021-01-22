أخبار اليمن : كورونا اليوم.. أكثر من 98 مليون إصابة عالمياً

كورونا اليوم.. أكثر من 98 مليون إصابة عالمياًتجاوزت حصيلة المصابين بفيروس كورونا المستجد 98 مليونا و93 ألف إصابة، تعافى منهم ما يقارب 70 مليونا و487 ألف مريض، فيما تجاوز عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس 2 مليون ونحو 101 ألف وفاة.

وبحسب أحدث الإحصاءات العالمية المعلنة حول جائحة "كورونا"، حتى صباح اليوم الجمعة، فقد سجلت دول العالم الخميس، تراجعاً طفيفاً جداً في عدد الإصابات الجديدة المكتشفة، وكذلك في عدد الوفيات، مقارنة باليوم الذي سبقه، وسُجلت 664 ألف و932 إصابة جديدة، أوقعت خلال الـ24 ساعة الأخيرة 16,578 حالة وفاة.

وتواصل جائحة كورونا تفشيها في 219 دولة وإقليما ومنطقة حول العالم، ولا تزال أمريكا تتصدر دول العالم قياسا بأعلى حصيلة وفيات وعدد إصابات إجمالي.

واعتبرت الإحصاءات أن الدول الخمس الأكثر تأثرا جراء الجائحة في العالم من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الوفيات، هي: أميركا (420,285 وفاة)، والبرازيل (214,228 وفاة)، والهند (153,067 وفاة)، والمكسيك (146,174 وفاة)، وبريطانيا (94,580 وفاة).

فيما اعتبرت أن الدول الخمس الأكثر تأثرا عالمياً من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الإصابات، هي: أميركا (25,196,086 إصابة)، والهند (10,626,200 إصابة)، والبرازيل (8,699,814 إصابة)، وروسيا (3,655,839 إصابة)، وبريطانيا (3,543,646 إصابة).