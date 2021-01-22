أخبار اليمن : الحديدة.. 152 خرقاً للهدنة الأممية في 24 ساعة

الحديدة.. 152 خرقاً للهدنة الأممية في 24 ساعةارتكبت قوى العدوان 152 خرقاً لاتفاق وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضح مصدر في غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق، أن من بين الخروقات استحداث تحصينات قتالية في الجبلية والدريهمي وثلاث غارات للطيران التجسسي على التحيتا والجبلية والدريهمي.

وأشار المصدر إلى أن الخروقات تضمنت أيضاً تحليق 13 طائرة تجسسية في أجواء شوارع الخمسين والجبلية والتحيتا والدريهمي و29 خرقًا بقصف مدفعي و105 خروقات بالأعيرة النارية المختلفة.