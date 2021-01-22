زلزال بقوة 4.6 درجة يضرب اليونان

جدة - نرمين السيد - وحدد المعهد الجيوفيزيائى- فى بيان، اليوم- أن موقع الزلزال، الذى لم ترد تقارير حتى الآن تتحدث عن تسببه في خسائر، 49 كلم شمال غرب كاسوس، وعلى عمق 27.5 كلم تحت البحر، حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية.

يذكر أن اليونان تعد من بين دول العالم الأكثر عرضة للهزات الأرضية، لوقوعها على الحزام الزلزالى الممتد من اليابان وجنوب آسيا حتى الدول المتوسطية، كاليونان وتركيا وإيطاليا والجزائر، حتى دول أمريكا الوسطى والجنوبية.