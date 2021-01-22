ليبيا تسجل 794 إصابة جديدة بفيروس كورونا

جدة - نرمين السيد - وأفاد المركز الوطنى الليبى لمكافحة الأمراض فى بيان لها بأن اجمالى الإصابات بالفيروس بلغ 112 ألفا و540 حالة، منها 19 ألفا و851 نشطة، و90 ألفا و952 متعافٍ، بينما توفى 1.737 آخرون منذ بدء انتشار الوباء فى البلاد فى مارس الماضى.

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