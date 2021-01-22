زعيم الأغلبية الديمقراطية : لائحة اتهام ترامب سترسل لمجلس الشيوخ الإثنين

جدة - نرمين السيد - ودعا زعيم الجمهوريين فى مجلس الشيوخ الأمريكى ميتش ماكونيل إلى منح الرئيس السابق دونالد ترامب مهلة أسبوعين ليستعد لمحاكمته أمام المجلس بتهمة التحريض على العصيان.

وقال ماكونيل فى بيان له، أمس الخميس، إنه وجه هذا المقترح إلى زعيم الديمقراطيين فى مجلس الشيوخ تشاك شومر.

يذكر أن مجلس النواب الأمريكى، وافق يوم 13 يناير الجارى على مساءلة الرئيس ترامب على دوره المفترض فى اقتحام أنصاره لمبنى الكابيتول "الذى يضم مقر الكونجرس الأمريكى" فى 6 يناير.

وبالتالى أصبح ترامب أول رئيس فى تاريخ الولايات المتحدة فتح ملف عزله مرتين. ولكن لم يتم إحالة القضية إلى مجلس الشيوخ قبل أن ترك ترامب منصب الرئاسة فى 20 يناير.