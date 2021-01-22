توقعت إدارة الأرصاد الجوية الكويتية حدوث انخفاض شديد في درجات الحرارة الليلة علي جميع أنحاء البلاد حيث تصل إلى 3 درجات الليلة نظرا لموجة الطقس السيئة التي تضرب البلاد.
وحذرت الأرصاد الجوية في بيان لها، من تكون صقيع على المناطق الصحراوية والزراعية، مطالبة بضرورة توخي الحيطة والحذر.
وتتعرض الكويت هذه الايام الي موجة برد قارسة بدأت من مساء الأربعاء الماضي وتنتهي غدا السبت، وذلك بفعل المرتفع الجوي السيبيري القادم من غرب روسيا، مصحوبًا برياح شمالية غربية.
وبحسب الأرصاد الكويتية يكون انخفاض درجات الحرارة ملحوظا خلال فترة المساء.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الحرارة تسجل 3 درجات في دولة عربية والأرصاد تصدر هذا التحذير على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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