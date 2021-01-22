الكويت تسجل 533 إصابة جديدة بـ كورونا وحالة وفاة واحدة

أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم الجمعة، عن تسجيل 533 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ 24 الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 160367.

وسجلت الصحة الكويتية في بيان لها اليوم حالة وفاة واحدة إثر إصابتها بالمرض ليرتفع إجمالي الوفيات في البلاد الي الان 952 حالة.

فيما رصدت الوزارة الكويتية شفاء 481 إصابة في الساعات الـ 24 الماضية ليصل إجمالي حالات الشفاء الى 153307.

كما بينت ان عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 48 حالة ليصبح بذلك المجموع الكلي للحالات التي ثبتت إصابتها بمرض «كوفيد 19» ولا زالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 6108 حالات.

وتم اجراء 10311 مسحة خلال الساعات الماضية ليبلغ مجموع الفحوصات 1446503 فحوصات.