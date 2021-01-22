فايزر تزود منظمة الصحة العالمية 40 مليون جرعة من لقاح كورونا

قالت منظمة الصحة العالمية إنها توصلت إلى اتفاق مع شركة "فايزر" للحصول على 40 مليون جرعة من لقاحها المضاد لفيروس كورونا، وفقا لوكالة "رويترز".
وذكرت منظمة الصحة العالمية أن الاتفاق مع فايزر، يسمح بتقديم الجرعات للدول النامية والبدء في حملة التطعيم في البلدان الفقيرة اعتبارا من الشهر المقبل.
في وقت سابق، أعلنت المنظمة أن السلالة المتحورة من فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، والتي ظهرت مؤخرا في بريطانيا، وصلت إلى 60 دولة على الأقل.
وسبق أن رفضت المنظمة الصحية اعتماد شهادات التطعيم ضد فيروس كورونا كشرط للسماح بالسفر بين الدول.
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