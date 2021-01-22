الاستعلام عن نتائج القبول في وظائف وزارة البيئة 1442

نتائج القبول في وظائف وزارة البيئة 1442 تعتبر واحدة من ضمن الأشياء التي يقوم العديد من الشباب في المملكة العربية السعودية بالبحث عنها علي الشبكة العنكبوتية وذلك لأن يقومون بمعرفة النتيجة الخاصة بالقبول في تلك الوظيفة ليقومون بالذهاب إلي مقر الوزارة من أجل استلام الوظيفة الجديدة لهم.

وظائف وزارة البيئة 1442

قامت وزارة البيئة بالإعلان في وقت سابق عن حاجتها إلي عدد من الشباب السعوديين للعمل في مختلف القطاعات التابعة للوزارة حيث إن الوزارة قد أعلنت عن توافر بعض الوظائف الفنية والهندسية، وقد خصصت الوزارة خدمة التقديم علي هذه الوظائف إلكترونياً عبر موقعها الرسمي وذلك للتسهيل علي الشباب التقديم في تلك الوظائف.

الأوراق والمستندات المطلوبة

أعلنت الوزارة عن النتيجة الخاصة بالقبول في الوظيفة وقد أوضحت الوزارة بأن يجب علي المقبولين في تلك الوظائف بإحضار مجموعة من الأوراق وهي :

نسخة من بطاقة الهوية الوطنية ويجب إن تكون سارية المفعول.

يجب علي المتقدم تقديم السيرة الذاتية الخاصة به.

إحضار شهادات الدورات العلمية التي حصل عليها المتقدم.

يجب إحضار شهادة التخرج من الجامعة ويجب إن تكون الشهادة بها التقدير الكلي في سنوات الدراسة والنسبة المؤية للنجاح، وأيضاً المعدل التراكمي الفصلي والكلي في سنوات الدراسة.

ويجب إن يكون تاريخ التخرج موضح في الشهادة الجامعية.

بالنسبة للحاصلين علي شهادات من خارج المملكة العربية السعودية يجب تقديم شهادة المعادلة من وزارة الخارجية.

ينبغي الحضور قبل الموعد المحدد له في الجدول بنصف ساعة.

الاستعلام عن نتائج قبول وظائف وزارة البيئة 1442

أوضحت الوزارة بإن النتائج سيتم الإعلان عنها علي الموقع الرسمي لها علي الشبكة العنكبوتية وحتي تتمكن من الحصول علي النتيجة يتوجب عليك أتباع قائمة الخطوات التي نعرضها لكم في السطور التالية:

الذهاب إلي الموقع الرسمي لوزارة البيئة والزراعة السعودية علي الشبكة العنكبوتية.

اختيار من القائمة الخدمات الإلكترونية.

بعد ذلك تقوم باختيار نتائج القبول في الوظائف.

تكتب رقم الهوية الوطنية للمتقدم.

بعد ذلك تقوم بكتابة تاريخ ميلاد المتقدم.

الضغط علي زر الاستعلام عن الوظيفة.

يتم عرض لك نتائج القبول في الوظيفة.