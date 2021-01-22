طريقة تقديم تظلمات التموين 2021 لعودة المحذوفين من البطاقة

تقديم تظلمات التموين تعتبر واحدة من ضمن الأشياء التي تهم الكثير من المواطنين في جمهورية مصر العربية وذلك لأن يقومون بالتقديم علي التظلم بسبب حذف المواطن من البطاقة التموينية بسبب أمتلاك سيارة أو بسبب ارتفاع قيمة فاتورة الكهرباء عن الحد الأدني المطلوب.تقديم تظلمات التموين
أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية في مصر عن فتح باب التقديم للشكاوي للمواطنين الذين تم حذفهم من البطاقة التموينة أو تم استبعادهم من البطاقة، حيث أوضح الوزير عن إن العودة ستكون وفقاً لقواعد واحكام العدالة الاجتماعية في مصر وذلك ليحصل المواطن المصري علي حقوقة كاملة.طريقة تسجيل الابناء في البطاقة التموينية
يتم تسجيل الابناء في البطاقة التموينية إلكترونياً حيث يكون ذلك عن طريق أتباع قائمة الخطوات التي نعرضها لكم في السطور التالية:
- الذهاب إلي موقع بوابة مصر الرقمية علي شبكة الأنترنت.
- تسجيل الدخول لحسابك عن طريق أسم المستخدم ثم رقم السر.
- بعد ذلك تقوم بأختيار خدمات التموين.
- أختيار بعد ذلك البطاقات التموينية ثم إضافة الأبناء في التموين.
- تقوم بكتابة رقم البطاقة التموينية ثم الضغط علي الأقرار بإن البيانات صحيحة.
- تكتب كافة البيانات التي تتطلب منك في النموذج.
- تقوم برفع شهادة الميلاد للطفل الذي ترغب في إضافته.
- تحديد صلة القرابة الأب.
- الضغط علي زر التقديم.
قالت وزارة التموين والتجارة الداخلية بأن التقديم علي التظلمات سيكون في مديرية التموين التابع لها ويجب علي الشخص الراغب في تقديم التظلم إحضار الأوراق والمستندات التالية:
- بالنسبة للمتقدمين بسبب ارتفاع الراتب أو المعاش يقومون بتقديم مفردات المرتب أو برنت من التأمينات الاجتماعية بقيمة المعاش وصورة من البطاقة التموينية.
- المحذوفين بسبب أمتلاك سيارة يتوجب إحضار شهادة من المرور تفيد امتلاك سيارة أو عدم امتلاكها، وتحديد نوع وموديل السيارة.
- المحذوفين بسبب فاتورة الهاتف المحمول يقومون بتقديم مستند يوضح قيمة الفاتورة الشهرية للهاتف المحمول من الشركة التابع لها.
- بالنسبة للمتقدمين بتظلمات فاتورة الكهرباء يقوم بإحضار بيان معتمد من شركة الكهرباء التابع لها يفيد بمتوسط استهلاكة.
- أما بالنسبة للحيازة الزراعية يقدم ما يفيد من امتلاكة من الاراضي من الجمعية الزراعية.
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