طريقة تقديم تظلمات التموين 2021 لعودة المحذوفين من البطاقة

تقديم تظلمات التموين تعتبر واحدة من ضمن الأشياء التي تهم الكثير من المواطنين في جمهورية مصر العربية وذلك لأن يقومون بالتقديم علي التظلم بسبب حذف المواطن من البطاقة التموينية بسبب أمتلاك سيارة أو بسبب ارتفاع قيمة فاتورة الكهرباء عن الحد الأدني المطلوب.

تقديم تظلمات التموين

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية في مصر عن فتح باب التقديم للشكاوي للمواطنين الذين تم حذفهم من البطاقة التموينة أو تم استبعادهم من البطاقة، حيث أوضح الوزير عن إن العودة ستكون وفقاً لقواعد واحكام العدالة الاجتماعية في مصر وذلك ليحصل المواطن المصري علي حقوقة كاملة.

طريقة تسجيل الابناء في البطاقة التموينية

يتم تسجيل الابناء في البطاقة التموينية إلكترونياً حيث يكون ذلك عن طريق أتباع قائمة الخطوات التي نعرضها لكم في السطور التالية:

الذهاب إلي موقع بوابة مصر الرقمية علي شبكة الأنترنت.

تسجيل الدخول لحسابك عن طريق أسم المستخدم ثم رقم السر.

بعد ذلك تقوم بأختيار خدمات التموين.

أختيار بعد ذلك البطاقات التموينية ثم إضافة الأبناء في التموين.

تقوم بكتابة رقم البطاقة التموينية ثم الضغط علي الأقرار بإن البيانات صحيحة.

تكتب كافة البيانات التي تتطلب منك في النموذج.

تقوم برفع شهادة الميلاد للطفل الذي ترغب في إضافته.

تحديد صلة القرابة الأب.

الضغط علي زر التقديم.

طريقة تقديم تظلمات التموين

قالت وزارة التموين والتجارة الداخلية بأن التقديم علي التظلمات سيكون في مديرية التموين التابع لها ويجب علي الشخص الراغب في تقديم التظلم إحضار الأوراق والمستندات التالية: