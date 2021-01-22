رابط استعلام عن حالة الضمان الاجتماعي بالسجل المدني 1442

استعلام عن حالة الضمان الاجتماعي بالسجل المدني، تقدم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية الكثير من الخدمات المختلفة مثل إيداع المعاشات، وإمكانية الاستعلام عن حالة الضمان الاجتماعي الخاص بالمستحقين بسهولة من خلال رقم السجل المدني أو رقم الهوية الوطنية، وبالتزامن مع قيام وزارة الموارد البشرية المعاشات الخاص بالمستحقين خلال الساعات القليلة الماضية، فقد ازدادت التساؤلات من قبل المستحقين عن الاستعلام عن حالة الضمان الاجتماعي من خلال رقم السجل المدني، وسوف نتعرف علي الخطوات المستخدمة في ذلك.

موعد طرح معاشات الضمان الاجتماعي

قامت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية بتحديد يوم الربع عشر من كل شهر ميلادي ليتم وضع المبالغ المالية الخاصة بمعاشات الضمان الاجتماعي الخاصة بالمستحقين، في الحسابات البنكية الخاصة بالمستحقين .

متى تنزل رواتب الضمان

كما تقوم وزارة الموارد البشرية بطرح بيان تفصيلي يتضمن كافة المبالغ المالية التي تم إيداعها، وذلك تبعا لما يتم بشكل شهري في ذلك الموعد، وذلك لتوضيح كافة المتخصصات الخاصة بالغذاء والمبالغ المالية المخصصة لفواتير الكهرباء، وكذلك قيم المبالغ المالية الخاصة بالمعاشات الخاصة بالمستحقين من الذين تنطبق عليهم الشروط والضوابط، علي أن يتم تحديث بيانات مستحقي الضمان الاجتماعي وهو ما نوهت عنه وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وكذلك الشروط الخاصة بالصرف.

خطوات الاستعلام عن الضمان الإجتماعي

أتاحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية إمكانية الاستعلام بشكل إلكتروني عن الضمان الاجتماعي، والذي أوضحت الوزارة أنه مقدر بمبلغ مليار و 410 مليون ريال سعودي، ويمكن الاستعلام من خلال هذه الخطوات.

في البداية يتم الولوج إلي الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.

قم باختيار قائمة الخدمات الإلكترونية.

يمكن الإستعلام بشكل إلكتروني مباشرة عن مستفيدي الضمان الإجتماعي من خلال موقع الاستعلام عن بيانات مستفيدي الضمان.

يتم إدخال رقم الضمان الإجتماعي الخاص بالمستحق.

إدخال البيانات الخاصة بالسجل المدني.

الضغط علي أيقونة الاستعلام وسوف تظهر كافة البيانات الخاصة بصرف معاش الضمان الاجتماعي للمستحقين الذي ينطبق عليهم الشروط والضوابط.