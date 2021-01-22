الضمان الاجتماعي : طريقة التسجيل في المساعدة المقطوعة 1442 وشروط الاستحقاق

المساعدة المقطوعة ، هو واحد من برامج الضمان الاجتماعي السعودي ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ويوجه هذا البرنامج خدماته للمواطنين السعوديين محدودي الدخل، وأصحاب المعاشات الضمانية، والغير قادرين على العمل، وناشد أحد المواطنين بضرورية صرف مقطوعة الضمان الاجتماعي لأنه منذ فترة طويلة لم يتم صرفها، وخاصة للأرامل لأنها تعينهم على تلبية الاحتياجات الضرورية لهم، وكان رد الوزارة أن هذه المساعدات ليس لها موعد معين للصرف، وعلى المواطنين التقديم عليها، حتى يأخذوا دور على قوائم الانتظار، وناشد العديد من السعوديين خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بإصدار أمر ملكي لكي يتم الصرف، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة التسجيل في المساعدة المقطوعة السعودية وشروط استحقاقها.

طريقة التسجيل في المساعدة المقطوعة

حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بعض الشروط التي من خلالها يتم تحديد الفئات التي تستحق الحصول على مقطوعة الضمان الاجتماعي وهى كما يأتي:-

الدخول على رابط المساعدات المقطوعة السعودية الذي يوجد على موقع الوزارة. دخول الشخص المتقدم من خلال تسجيل مستخدم جديد. تسجيل الرقم الخاص بالهوية الوطنية للشخص المستفيد من هذه الإعانات. تدوين تاريخ ميلاد المتقدم لأن من أهم شروط المقطوعة لا يزيد العمر عن 35 عاماً. تسجيل رقم هاتف المستفيد مع تأكيد الرقم مرة أخرى. كتابة رقم المرور مع تأكيد الرقم مرة ثانية. يجب عند التسجيل أن يكون رقم المرور مكون من حروف إنجليزية كابتل وأرقام. كتابة رمز التحقق الشخصي الذي يوجد على الشاشة. الضغط على كلمة تعهد، بعد ذلك نقوم بالضغط على كلمة تسجيل. إدخال الرمز الذي يصلنا على الهاتف المسجل في برنامج المساعدة المقطوعة، بعد ذلك نقوم بالضغط على تأكيد الرقم. سوف تظهر على شاشة الجهاز جميع بيانات المتقدم بشكل مفصل وكامل. القيام بكتابة كل الخانات التي توجد فارغة حتى يكتمل التسجيل. تسجيل الاسم الخاص بالمستفيد بشكل كامل، وكتابة العنوان بكل دقة وبالتفصيل، وتسجيل جنس الشخص المتقدم، ودخل المتقدم الشهري مع إحضار ما يثبت صحة هذا الدخل، وقدرة المتقدم على العمل، وحالة المتقدم التعليمية التي وصل إليها، وعمره أثناء التسجيل. كتابة عنوان السكن بالتفصيل، وعنوان البريد، والحي التابع له السكن، واسم الشارع الذي يوجد به السكن، ورقم التليفون، والبريد الإلكتروني إن وجد. كتابة رقم الحساب البنكي واسم البنك الذي يتعامل معه المستفيد. تسجيل البيانات الخاصة بالدخل الشهري على أن تكون دقيقة وصحيحة حتى لا يتم رفض الطلب. الموافقة على كل الشروط السابقة.

شروط التسجيل في مقطوعة الضمان الاجتماعي

توجد بعض الشروط التي حددتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للحصول على المساعدة المقطوعة وهى كما يأتي:-

أن يكون الشخص الراغب في التقديم على المساعدات المقطوعة السعودية سعودي الجنسية، ويتم استثناء بعض الاشخاص من هذا الشرط وهم الأجنبية المتزوجة من سعودي، والأجنبي المتزوج من سعودية.

سعودي الجنسية، ويتم استثناء بعض الاشخاص من هذا الشرط وهم الأجنبية المتزوجة من سعودي، والأجنبي المتزوج من سعودية. لا يقل عمر المتقدم أثناء تقديمة على الإعانات المقطوعة عن 35 سنه.

لا توجد لدى الشخص المتقدم أي سجلات تجارية أو أملاك عقارية، أو أراضي زراعية.

تكون الأولوية في الحصول على هذه المساعدات للمواطنين اللذين كانت لهم الأسبقية في التقديم، حيث يتم وضعهم على قوائم انتظار الصرف.

الحد الأقصى الذي يمكن أن يحصل عليه المستفيد هو 30 ألف ريال سعودي، ويتم تحديد ما يحصل عليه المتقدم من خلال قسمة الدخل الشهري على عدد أفراد الأسرة.

يتم صرف مقطوعة الضمان الاجتماعي للمواطن الأعزب، إذا كان دخله الشهري لا يتجاوز 3000 ريال سعودي.

للمواطن الأعزب، إذا كان دخله الشهري لا يتجاوز 3000 ريال سعودي. من أهم شروط وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، لا يتجاوز دخل المواطن السعودي المتقدم الحد المانع للصرف.

الأوراق والمستندات المطلوبة للحصول على المساعدة المقطوعة

حدد الضمان الاجتماعي السعودي المستندات والأوراق المطلوبة للحصول على المساعدات المقطوعة وهى كما يلي:-

أن يحضر الشخص المتقدم للحصول على مقطوعة الضمان الاجتماعي صورة من الهوية الوطنية، أو سجل الأسرة إذا كان هذا الشخص متزوج. إحضار إثبات أن السكن الذي يقيم فيه موجود في نطاق مكتب الخدمة مثل (إحضار صورة من بطاقة الهوية الوطنية، أو صورة من عقد الإيجار أو صك الملكية، أو صررة من إيصال فاتورة الكهرباء أو المياه. أن يحضر ما يثبت صافي الدخل الشهري الذي يحصل عليه كل شهر.